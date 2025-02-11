شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تقتحم قرية الجديدة شرق جنين وتحرق منطقة زراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احرقت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الاثنين، بركساً زراعيا خلال اقتحامها قرية الجديدة شرق جنين

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت القرية وتمركزت في محيط بركسات زراعية في المنطقة الواقعة بين الجديدة وطوباس، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين.

واضافت ان قوات الاحتلال اشعلت النار في أحد البركسات الزراعية قبل انسحابها.

ويشن جيش الاحتلال حملة مداهمة واقتحامات لقرى وبلدات محافظة جنين منذ بدء العدوان غير المسبوق على المحافظة والذي يتواصل منذ 21 يوما.