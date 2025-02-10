شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية يؤيد دعوة مصر إلى عقد قمة عربية طارئة 27 الجاري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور نواف سلام ، تأييده دعوة جمهورية مصر العربية إلى عقد قمة عربية طارئة في السابع والعشرين من شهر فبراير الجاري لاتخاذ القرارات المناسبة في وجه المخطط الخطير الذي يستهدف فلسطين، دولة وشعباً والدول العربية الأخرى، معربا عن أمله بالخروج في موقف عربي موحد لوضع حدّ لمشاريع التدمير والتهجير.



وأعرب سلام ، في تصريح أوردته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام اليوم /الإثنين/، عن استهجانه التصريحات الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والذي دعا فيها إلى إقامة دولة فلسطينية على أرض المملكة العربية السعودية، واضعاً هذا الموقف في خانة الاعتداء المستمر على الدول العربية والتدخل بشؤونها.



وأكد سلام ، حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، على أرضه الفلسطينية، بما يتلاقى مع مبادرة السلام العربية التي صدرت في قمة بيروت.