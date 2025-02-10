شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول إيطالي يزور الكويت لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية أن نائب وزير الخارجية الإيطالي إدموندو تشيريللي اختتم زيارة للكويت تضمنت عقد الجولة الرابعة من المشاورات السياسية الثنائية بين البلدين.



وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية الإيطالية اليوم /الإثنين/ أنه ترأس المشاورات نائب وزير الخارجية الإيطالي ونظيره الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وتركزت حول ملفات إقليمية ودولية رئيسية وفرص تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية، فضلا عن قطاعات إستراتيجية أخرى مثل الدفاع والصحة.



وأشار إلى أن الزيارة تضمنت اجتماعا مع مدير عام الهيئة العامة للاستثمار الشيخ سعود سالم الصباح حيث تناولت الفرص الاستثمارية المهمة في إيطاليا، وكذلك لقاء المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالوكالة وليد البحر حيث سلط الضوء على إمكانيات التعاون بين إيطاليا والكويت من خلال التمويل المشترك لمبادرات ومشاريع النمو والتنمية مع الشركاء الأفارقة.