شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيليون: إعلان تأجيل الإفراج عن المحتجزين من غزة نتيجة سلوك نتنياهو والان مع تفاصيل الخبر

قالت إيناف تسينغاوكر، والدة الأسـير الإسرائيلي ماتان تسينغاوكر، المحتجز في قطاع غزة، إن "إعلان حماس هو نتيجة مباشرة لسلوك نتنياهو المتهور، مضيفة: "أن المماطلة المتعمدة، وعدم وجود تفويض للوفد، والتفاخر غير الضروري، كلها عوامل تعمل على تخريب الاتفاق".

وأعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".