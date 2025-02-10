شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: العواصف دمرت أماكن آمنة للأطفال بخان يونس والمنطقة الوسطى بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الأمم المتحدة إن العواصف الشتوية الأخيرة دمرت 5 أماكن آمنة للأطفال بخان يونس والمنطقة الوسطى بغزة.

وأضافت "العواصف دمرت أيضا المساحة الآمنة المخصصة للنساء والفتيات في جباليا وهي أكبر موقع شمال غزة".

وفي سياق آخر، وأعلن المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، "تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

وقال في بيان اليوم الإثنين، إن "العدو الإسرائيلي منع إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه في حين نفذت المقاومة كل ما عليها".

وأكد أن "العدو قام بتأخير عودة النازحين لشمال قطاع غزة واستهدفهم بالقصف وإطلاق النار في مختلف مناطق القطاع".

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، ومن المقرر أن تستمر المرحلة الأولى منه لمدة 42 يوماً تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلة الثانية.