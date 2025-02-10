الخليج اليوم .. الكويت.. أحكام نهائية للقضاء في قضية المخدرات الكبرى

الرياض - كتب موسى القحطاني -

قضت محكمة التمييز الكويتية ببراءة متهم يحمل الجنسية الإيرانية كان قد حكم عليه بالسجن المؤبد في قضية تهريب 250 كيلوغراما من المواد المخدرة إلى داخل البلاد.

وقررت المحكمة تخفيف الحكم الصادر بحق ضابط في وزارة الداخلية الكويتية من السجن 14 عاما إلى 7 سنوات في واقعة اتهامه بالاتجار بالمؤثرات العقلية وتعاطي مخدر الحشيش.

كما قضت المحكمة بحبس محام كويتي 4 سنوات ومواطن يحمل الجنسية الكويتية 5 سنوات في تهمة تهريب المخدرات.

ومحكمة التمييز هي آخر درجات التقاضي في دولة الكويت وتعلو التسلسل الهرمي القضائي في الكويت، ومعنية بالتأكد من حسن سير العدالة عبر إشرافها على تفسير القانون وتطبيقه وتوحيد أحكام القضاء والقواعد القانونية المنظمة لها.

وكانت محكمة الجنايات سبق أن قضت بحبس الضابط 14 سنة عن تهمة الاتجار بالمؤثرات العقلية والبراءة من جلب الحشيش عن طريق البحر وحبس كويتيين 15 سنة و4 سنوات والمؤبد للإيراني في قضة عرفت إعلاميا باسم قضية "المخدرات الكبرى".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم جلبوا مادة مخدر (الحشيش) ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً.

وأسندت النيابة العامة للضابط المتهم أنه جلب مادتي (البريجابالين) و (الأمفيتامين) المؤثرتين عقليا وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً، وحاز مادة ( الحشيش) المخدرة وكان ذلك بقصد التعاطي.

وكشفت تحقيقات النيابة أن ضابط وزارة الداخلية لم يتمكن أن يثبت أنه قد رخص له بذلك قانوناً وقاد مركبة آلية تحت تأثير مادة مخدرة (الحشيش).

المصدر: الرأي الكويتية