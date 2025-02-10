شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: الاحتلال يحاول التغطية على جرائمه.. وحقوقنا ليست للبيع والان نبدء بالتفاصيل

اعتقالات الضفة الغربية

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يحاولون التغطية على جرائم الإبادة والتهجير والضم التي ارتكبت ضد الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها جرائم التطهير العرقي وتدمير كامل قطاع غزة والبدء بتطبيق نسخة الدمار على الضفة الغربية المحتلة.وتابعت: "لهذا الغرض تواصل الترويج لشعارات ومواقف منفصلة عن الواقع السياسي وبعيدة عن استحقاقات الحلول السياسية للصراع، ضاربة بعرض الحائط أمن واستقرار دول المنطقة والعالم".وشددت الوزارة في بيان لها ، أن حقوق الشعب الفلسطيني ليست للبيع أو المساومة أو المقايضة، وأن أية أفكار من هذا القبيل هدفها إطالة أمد الصراع.وطالبت بجرأة دولية عالمية في مواجهة هذه السياسة الاستعمارية العنصرية، والعمل على تفعيل مجلس الأمن الدولي كي يأخذ دوره الطبيعي في تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية.من ناحية أخرى، وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل نحو 580 فلسطينيًّا من الضفة الغربية، خلال الشهر الماضي، وتركزت الاعتقالات في مدينة جنين ومخيمها، التي تشهد عدوانًا منذ 21 يومًا على التوالي.وأكدت الهيئة في تقرير، توثيق اعتقال 17 امرأة و60 طفلًا، لافتة النظر لاستشهاد أربعة معتقلين خلال الشهر ذاته، وأن 14500 فلسطيني اعتُقلوا منذ أكتوبر عام 2023، بينهم 455 امرأة و 1115 طفلًا على الأقل.