الخليج اليوم .. "السعادة" بين الإمارات ودول أخرى!

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كانت الإمارات أول دولة في العالم أسست وزارة للسعادة بهدف تعزيز جودة الحياة والرفاهية لمواطنيها والمقيمين على أراضيها. الخطوة جرت في 8 فبراير 2016 .

أنيطت بالقائم على وزارة السعادة الذي سمى وزير دولة للسعادة، عدة مهام أهمها، مواءمة كافة خطط دولة الإمارات العربية المتحدة وبرامجها وسياساتها لتحقيق سعادة المجتمع.

لاحقا في عام 2020 خلال إصلاح إضافي لمجلس الوزراء الإماراتي، جرى نقل جميع الوظائف والمبادرات لتحقيق السعادة والرفاهية إلى وزارة التنمية الاجتماعية.

عشية استحداث وزارة السعادة في عام 2016 كانت الإمارات في المرتبة 28 في تصنيف السعادة العالمي للأمم المتحدة، وقد تقدمت في آخر تصنيف عام 2024 إلى المرتبة 22.

السعادة في بوتان:

بعض المطبوعات تذكر أن بوتان لها وزارة للسعادة منذ عام 1972، والحقيقة أن هذا البلد لا توجد به وزارة للسعادة، بل لجنة للسعادة الوطنية العامة يترأسها رئيس الوزراء، تكونت في ذلك العام بمبادرة من الملك جيغمي سينجي وانجتشوك.

علاوة على ذلك ينص دستور مملكة بوتان الواقعة في جبال الهيمالايا بين الهند والصين، على أن الحكومة تسعى جاهدة من أجل سعادة كل مواطن، كما يُطرح سؤال بانتظام على الرعايا خلال التعداد السكاني عن مدى سعادتهم.

السعادة في فنزويلا:

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو كان أعلن في عام 2013 عن تأسيس وزارة السعادة العامة العليا، وكان يفترض أن تواصل هذه الوزارة المشاريع الاجتماعية الخاصة بمكافحة الفقر التي كان أطلقها سلفه الرئيس هوغو تشافيز.

السعادة في الهند:

استحدثت وزارة للسعادة في حكومة ولاية ماديا براديش الهندية في عام 2016، وأريد لها أن تشارك في "تطوير أدوات السعادة"، وإقامة "نظام بيئي يمنح الناس الفرصة لإدراك قدرتهم على الإحساس بشعور رفاهية داخلي".

وزارة السعادة بالولاية الهندية كُلفت بتنفيذ سياسات تهدف إلى زيادة مستوى السعادة والرفاهية بين سكان المنطقة. اللافت أن لال سينغ آريا، المسؤول عن هذه الوزارة في عام 2017، اتهم بقتل خصم سياسي.

السعادة في نيجيريا:

في نيجيريا أعلن في عان 2017 روكاس أوكوروتشا حاكم ولاية إيمو عن استحداث وزارة للسعادة، وعين على رأسها شقيقته. المثير أن هذه الوزارة لم تكن في البداية معنية تحديدا بـ "السعادة وتحقيق الأهداف"، بل بـ"سعادة الأزواج ورضاهم".

روكاس أوكوروتشا، دعا لاحقا أثناء عمله في مجلس الشيوخ النيجيري، إلى تأسيس وزارة للسعادة على المستوى الاتحادي، وافترض أن تضاف إلى مهامها، مكافحة الاغتصاب والانتحار.

الجدير بالذكر أن استحداث وزارة للسعادة في الإمارات عام 2016 لقي اهتماما واسعا، وظهرت دعوات في عدة دول من العالم إلى اتخاذ خطوات مماثلة، ما يشير إلى أن وزارة السعادة قد تصبح في المستقبل حقيبة لا تخلو منها أي حكومة.