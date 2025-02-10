شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى بحى الشجاعية شرقى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد فلسطيني اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطينيين في محيط حي الشجاعية، ما أدى إلى استشهاد مواطن فلسطيني.

وفي الضفة الغربية ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس، كما اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وعرقلت مرورها.