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استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى بحى الشجاعية شرقى غزة

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استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال الإسرائيلى بحى الشجاعية شرقى غزة

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القاهرة - سامية سيد - استُشهد فلسطيني اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محيط حي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية " وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على فلسطينيين في محيط حي الشجاعية، ما أدى إلى استشهاد مواطن فلسطيني.

وفي الضفة الغربية ، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة طمون جنوب طوباس، كما اقتحمت مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، وأوقفت مركبات الفلسطينيين وعرقلت مرورها.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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