شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركى أولويات أعمال المجلس الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير علي المالكي، إن مشروع جدول الاعمال للمجلس الاقتصادي والاجتماعي يشتمل على الجوانب الاقتصادية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 34 بالعراق.

وأضاف، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية تمهيدا لانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الامانة العامة للجامعة العربية اليوم الاثنين، "تتمحور أعمال الدورة حول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي".

وتابع: "يشمل مشروع جدول الأعمال بندا حول سبل دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة فلسطين بناء على طلب دولة فلسطين، والاستثمار في الدول العربية، والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للأمن المائي في المنطقة العربية لمواجهة التحديات والمتطلبات المستقبلية للتنمية المستدامة (2030)".

ولفت إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن كذلك التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025، وإعداد دراسات سنوية تفصيلية متخصصة حول أوضاع التقنيات الزراعية وتحليل استخدام الأراضي الزراعية وآثار التغيرات المناخية على الإنتاج الزراعي بالدول العربية بناء على طلب المملكة العربية السعودية.

وذكر السفير المالكي، أن أعمال اللجنة ستناقش اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم (الضرائب) الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي -المعدلة، واتفاقية تنظيم إجراءات النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية.

وأبرز أن مشروع جدول الأعمال يشتمل كذلك على بند حول خارطة الطريق العربية للتعاون في مجال التأهب والاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، النظام الأساسي المُعدّل لآلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث.. كما تناقش اللجنة تعديل النظام الأساسي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء، والموضوعات الخاصة بالمنظمات ومؤسسات العمل العربي المشترك، وتقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.



