شكرا لقرائتكم خبر عن كتيبة جنين تستهدف قوة إسرائيلية فى السيلة الحارثية بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت كتيبة جنين فى سرايا القدس إن مقاتليها تمكنوا - خلال تصديهم لاقتحام قوات الاحتلال لبلدة السيلة الحارثية غربي جنين- من "تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة مشاة راجلة فى محور الواد، وإمطارهم بزخات كثيفة من الرصاص محققين إصابات مؤكدة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وفي وقت سابق، أعلنت الكتيبة أنها تصدت للقوات المقتحمة للبلدة وأطلقت النار عليها بكثافة، كما فجرت عددا من العبوات الناسفة في خطوط سير الآليات العسكرية.