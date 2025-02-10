شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم عدة أحياء فى القدس والضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى حى كفر عقب شمالى القدس المحتلة، كما اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس بالضفة الغربية واعتقلت شابا فى منطقة وادى الباذان، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

قامت آليات عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافة باقتحام بلدة طمون جنوبي طوباس بالضفة الغربية، كما أشعلت قوات الاحتلال النيران في أحد المنازل في بلدة السيلة الحارثية غربي جنين بالضفة الغربية.