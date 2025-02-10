شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة مسيرة للاحتلال تلقى قنابل على المنازل فى حى بمدينة جنين بالضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقت طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلى فجر الإثنين قنابل على المنازل فى حى الهدف بمدينة جنين بالضفة الغربية، حسبما ذكرت القاهرة الإخبارية. قالت وسائل إعلام فلسطينية إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اقتحمت بلدة بيت فوريك شرقى نابلس بالضفة الغربية، كما احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلى شبانا فلسطينيين خلال اقتحامها بلدة السيلة الحارثية غربى جنين بالضفة الغربية.

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