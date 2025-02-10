شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع: رؤية ترامب بالسيطرة على قطاع غزة لا تلقى قبولًا فى الشارع الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر استطلاع للرأى حول أداء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى أول أسبوعين له فى منصبه، أن أغلبية الأمريكيين يوافقون على العمل الذى يقوم به وأن 70% يرونه متلزما بوعوده الانتخابية، لكن نسبة ضئيلة للغاية تؤيد رؤيته بشأن السيطرة على قطاع غزة، وهو ما يعكس أن رؤيته لا تلقى قبولاً في الشارع الأمريكي.

وحسب الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة يوجوف ونشرته شبكة (سي بي إس نيوز)، عندما سُئل من استطلعت اراؤهم عن سياسة ترامب فيما يتعلق بالشرق الأوسط والصراع بين إسرائيل وحماس، وافقت الأغلبية (54%) على تعامله مع الصراع، لكن نسبة ضئيلة للغاية (13%) أيدت رؤيته فيما يتعلق بالسيطرة على قطاع عزة، ورأى 47% أنها فكرة سيئة.