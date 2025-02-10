شكرا لقرائتكم خبر عن اقترب من نتنياهو.. مصري يخترق اسرائيل لاول مرة منذ طوفان الأقصى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

تمكن قرصان إلكتروني مصري يدعى أحمد عثمان من اختراق البث المباشر للقناة 14 الإسرائيلية، المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في خطوة أثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل.

وأثناء الاختراق، بث عثمان النشيد الوطني المصري وصورة للعلم المصري، إلى جانب رسالة في شريط الأخبار تقول: "نرفض تهجير سكان غزة من أرضهم".

الحادثة لاقت اهتمامًا كبيرًا، خاصة أن القناة تُعتبر منصة إعلامية ذات تأثير واسع بين مؤيدي الحكومة الإسرائيلية.

وقد أعرب مراقبون عن قلقهم من قدرة القرصان على استهداف قناة بمثل هذا المستوى من الأهمية.