شكرا لقرائتكم خبر عن قد يطرد.. مصير مجهول يواجه أميراً شهيراً في أمريكا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة يمن- متابعات:

تتزايد الضغوط القانونية حول إقامة أحد أفراد العائلة الملكية البريطانية في الولايات المتحدة، مع ظهور ادعاءات عن تعاطيه السابق للمخدرات.

مؤسسة "هيريتج فاونديشن" رفعت دعوى قضائية للمطالبة بالكشف عن تفاصيل تأشيرته، وسط رفض الجهات الرسمية الاستجابة لطلبات حرية المعلومات.

القانون الأمريكي يمنع منح التأشيرات لمن لديهم سوابق تتعلق بالمخدرات، مما يثير الشكوك حول الوضع القانوني للأمير ومستقبله في البلاد.

في الأثناء، أثار الرئيس السابق دونالد ترامب الجدل بمواقفه المتقلبة حول القضية، حيث استغل الفرصة لانتقاد زوجة الأمير دون تقديم موقف واضح بشأن إمكانية الترحيل.