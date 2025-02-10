شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يتحدى الاتفاقيات.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في غزة والان نبدء بالتفاصيل

استشهاد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال

استشهاد 4 فلسطينيين في غزة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 48,189 شهيدًا و111,640 جريحًا معظمهم من الأطفال والنساء.وأشارت إلى أن مستشفيات قطاع غزة وصلها 7 شهداء انتشلوا من مناطق متفرقة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.استشهد فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، في إطلاق نار استهدف حي الزيتون شرق مدينة غزة ومخيم نور شمس بالضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد جريح فلسطيني شرق مدينة غزة، بعد منع الأطقم الطبية من الوصول إليه، مؤكدًا أن الطواقم الطبية تعرضت إلى إطلاق نار من قوات الاحتلال في أثناء محاولتها انتشال الجريح قبل استشهاده.وفي مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على المخيم، الذي يتعرض بشكل مستمر لاقتحامات واسعة، أدت إلى دمار كبير في منازل وممتلكات الفلسطينيين.استشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، في مناطق متفرقة من قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، فيما استشهدت مسنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال في بلدة القرارة بمدينة خان يونس جنوب القطاع.