ختام فعاليات النسخة الثانية من "وادي سينما" في الرياض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: اختتمت فعالية وادي سينما في نسختها الثانية وسط إقبال جماهيري كبير، حيث شهدت جميع العروض نفاد التذاكر سريعًا، وامتلأت قاعات العرض بالحضور الذي تجاوز الطاقة الاستيعابية في بعض الليالي.

انعكست هذه الأجواء على التفاعل الكبير مع الأفلام، خاصة العروض السعودية القصيرة التي حازت على اهتمام واسع من الجمهور، وتحوّلت إلى محور نقاشات مستمرة مع صناعها.

كان للتنوع السينمائي في وادي سينما دور كبير في جذب جمهور واسع من عشاق السينما، حيث جمعت الفعالية بين السينما السعودية، والأعمال المصرية والعالمية، مما أتاح فرصة استكشاف تجارب سينمائية مختلفة. شهدت الفعالية افتتاحية مخصصة لتكريم سينما المخرج الأمريكي الشهير ديفيد لينش، بعرض أفلامه الكلاسيكية والتي تعرض لأول مرة في السعودية The Straight Story و Eraserhead.

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"

كما عرض الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بحضور مخرجه خالد منصور، الذي تحدث عن رحلته من مهرجان فينيسيا السينمائي إلى وادي سينما، متناولًا التحديات التي واجهها خلال صناعة الفيلم ورؤيته الفنية، ما أثار نقاشات نقدية معمقة مع الجمهور.



الأفلام العالمية التي عُرضت في الفعالية لاقت بدورها تفاعلًا كبيرًا، حيث أثار فيلم All We Imagine as Light الفائز بالجائزة الكبرى في مهرجان كان، وفيلم Bird للمخرجة أندريا أرنولد، حوارات ثرية تناولت الجوانب البصرية والجمالية والموضوعات الإنسانية التي طرحتها هذه الأعمال. واستمرت هذه النقاشات حتى خارج قاعات العرض، حيث غلب الطابع السينمائي على الأحاديث في استراحات الفعالية، وشكّلت الأجواء الحماسية فرصة للجمهور لتبادل وجهات النظر حول الأفلام ومقاربتها النقدية.

منصة حوارية تفاعلية

لم يقتصر دور وادي سينما على تقديم العروض السينمائية فحسب، بل وفر منصة حوارية تفاعلية عبر الجلسات النقاشية التي جمعت بين الجمهور وصناع الأفلام في نقاشات معمقة حول الإبداع السينمائي وأبرز التحديات التي تواجه صناع الأفلام المستقلة. كان لهذه الجلسات دور كبير في إبراز التنوع السينمائي الذي احتفت به الفعالية، وربطت الجمهور بالمشهد السينمائي المحلي والدولي بطريقة تفاعلية.



استجابة لطلب الجمهور الكبير، قرر المنظمون إعادة عرض فيلم Eraserhead للمخرج ديفيد لينش بعد الإقبال الكثيف على عرضه الأول، مما أضفى على الفعالية طابعًا أكثر تفاعلًا. هذا القرار عزز من تجربة الجمهور ومنح فرصة جديدة لمن لم يتمكنوا من حضوره في العرض الأول، وهو ما يعكس حرص الفعالية على خلق تجربة سينمائية ديناميكية ومتجددة.

كان لصناع الأفلام المشاركين حضور قوي في الفعالية، حيث أبدوا إعجابهم بالتفاعل الكبير الذي شهدته وادي سينما، وعبّروا عن تقديرهم للمساحة التي توفرها للنقاش والتواصل المباشر مع الجمهور.