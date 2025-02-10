شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف نفقًا لحزب الله فى البقاع اللبنانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، أنه نفذ غارات جوية استهدفت نفقًا تحت الأرض في منطقة البقاع اللبنانية.



وذكر بيان نقلته قناة "أي 24" الإسرائيلية، أن هذا النفق يمتد من داخل الأراضي السورية إلى لبنان، ويستخدم من قبل حزب الله لنقل الأسلحة.



وأشار البيان، إلى أن النفق سبق استهدافه في الماضي، مؤكدًا تصميم إسرائيل على منع إعادة بنائه أو استخدامه مجددًا.



وأضاف الجيش، أن الغارات استهدفت أيضًا عدة مواقع تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، تحتوي على أسلحة ومنصات صاروخية وصفها بأنها تشكل "تهديدًا فوريًا".