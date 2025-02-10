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جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف نفقًا لحزب الله فى البقاع اللبنانى

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جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف نفقًا لحزب الله فى البقاع اللبنانى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش الإسرائيلى، أنه نفذ غارات جوية استهدفت نفقًا تحت الأرض في منطقة البقاع اللبنانية.


وذكر بيان نقلته قناة "أي 24" الإسرائيلية، أن هذا النفق يمتد من داخل الأراضي السورية إلى لبنان، ويستخدم من قبل حزب الله لنقل الأسلحة.


وأشار البيان، إلى أن النفق سبق استهدافه في الماضي، مؤكدًا تصميم إسرائيل على منع إعادة بنائه أو استخدامه مجددًا.


وأضاف الجيش، أن الغارات استهدفت أيضًا عدة مواقع تابعة لحزب الله داخل الأراضي اللبنانية، تحتوي على أسلحة ومنصات صاروخية وصفها بأنها تشكل "تهديدًا فوريًا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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