شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ طوباس: الاحتلال يواصل عدوانه على مخيم الفارعة وبلدة طمون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محافظ طوباس الفلسطينية أحمد أسعد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل عدوانها العسكري على مخيم الفارعة وبلدة طمون جنوب طوباس منذ أكثر من 15 ساعة متواصلة.



وأشار المحافظ - في تصريحات خاصة لراديو النيل - إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة أمس وأطلقت النار على المواطنين لإجبارهم على إخلاء المخيم، فيما شرعت جرافات الاحتلال بتجريف الطرقات والبنية التحتية وإغلاق الطرق الفرعية بالسواتر الترابية منذ الساعات الأولى للاقتحام.



وأكد المحافظ أن المواطنين الفلسطينيين يصرون على الصمود داخل المخيم رغم استمرار الحصار والاعتداءات الإسرائيلية، مشيرًا إلى محاولات مستمرة لإدخال المساعدات الإنسانية الأساسية مثل مياه الشرب ولبن الأطفال والأدوية، إلا أن قوات الاحتلال تمنع دخول هذه المساعدات منذ الساعة السابعة صباحًا.



وأضاف "لا تسمح قوات الاحتلال بدخول الصليب الأحمر أو وصول الطواقم الطبية إلى المرضى داخل المخيم، ما يزيد من تدهور الوضع الإنساني".



ودعا أحمد أسعد المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لفتح ممر طبي إنساني آمن لعلاج المرضى والمصابين، مشددًا على ضرورة الاستجابة الإنسانية لهذه الأزمة المتفاقمة.



وأشار إلى أن محاولات الهلال الأحمر ووزارة الصحة مستمرة رغم الصعوبات الكبيرة التي تفرضها قوات الاحتلال على الأرض.