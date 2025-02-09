شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن عن استثمارات بـ15 مليار دولار بقطاع الذكاء الاصطناعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أعمال مؤتمر "ليب 2025" في العاصمة السعودية الرياض، اليوم /الأحد/، بمشاركة رواد الابتكار والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، حيث شهد اليوم الأول للمؤتمر الإعلان عن استثمارات ومشاريع في قطاع الذكاء الاصطناعي بأكثر من 14.9 مليار دولار، مما يعزز دور المملكة كقوة محورية في رسم ملامح المستقبل الرقمي عالميًا.



وأوضحت وكالة أنباء السعودية (واس) أن هذه الاستثمارات تهدف إلى تمكين وتنمية المهارات الرقمية، وتحفيز نمو الشركات التقنية الناشئة، مما يعزز الحراك الابتكاري في المملكة، ويرسخ من مكانتها كمركز للتقنية والابتكار، وكبيئة جاذبة للشركات التقنية الرائدة عالميًا، بصفتها أكبر اقتصاد رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



وجاء الإعلان خلال الكلمة الافتتاحية لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبدالله بن عامر السواحة مع انطلاق فعاليات المؤتمر الذي يستمر حتى /الأربعاء/ المقبل تحت شعار "نحو آفاق جديدة"، مؤكدا أن هذه الاستثمارات الضخمة تأتي لتمكين قطاع التقنية ودعمه لتحول المملكة نحو اقتصاد مبتكر ومستدام معتمد على الذكاء الاصطناعي تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030.



ويأتي المؤتمر بتنظيم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة "تحالف" المشروع المشترك بين الاتحاد وشركة "إنفورما" العالمية وصندوق الفعاليات الاستثماري.