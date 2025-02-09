شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: ما يجمع العراق والكويت كفيل بطي صفحات الماضي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق ورئيس بعثة الأممية "يونامي" محمد الحسان، اليوم /الأحد/، أن ما يجمع الشعبين الشقيقين في العراق والكويت من "وشائج كفيل بطي صفحات الماضي، وفتح صفحات جديدة من التعاون والثقة المتبادلة".



جاء ذلك في بيان أصدرته البعثة الأممية، في إطار الزيارة التي يقوم بها "الحسان" إلى الكويت؛ حيث التقى مع أمير البلاد مشعل الأحمد الجابر الصباح وولي العهد صباح خالد الحمد الصباح. بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).