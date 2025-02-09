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الخليج اليوم .. مباحثات سعودية أوكرانية حول مستجدات الحرب

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الخليج اليوم .. مباحثات سعودية أوكرانية حول مستجدات الحرب

الرياض - كتب موسى القحطاني - بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هاتفيا اليوم الأحد مع نظيره الأوكراني أندريه سيبيها مستجدات الأزمة الأوكرانية.


وقالت الخارجية في بيان لها اليوم الأحد إن بن فرحان وسيبيها بحثا خلال الاتصال الهاتفي "مستجدات الأزمة الأوكرانية - الروسية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والعلاقات الثنائية بين البلدين".

ويشار إلى أن السعودية عينت سفيرا لها في كييف في ديسمبر الماضي، حيث قدم السفير محمد بن عبد العزيز البركة أوراق اعتماده إلى فلاديمير زيلينسكي.

وفي يونيو الماضي، استقبل رئيس مجلس الوزراء الأمير في جدة زيلينسكي، واستعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأزمة الأوكرانية.

المصدر: "أ ب"

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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