جدل حول تعليق أحمد حلمي في السعودية.. وساويرس يدافع عنه

: أثار تعليق للفنان المصري أحمد حلمي خلال عرضه إحدى مسرحياته في السعودية جدلًا واسعًا، بعدما مازح الملحن مصطفى جاد، الذي كان يجلس في الصف الأول مع زوجته الفنانة كارمن سليمان، قائلاً: "مصري وصف أول؟ أكيد معزوم!". المقطع الذي انتشر على منصة إكس (تويتر سابقًا) أثار انتقادات البعض ممن اعتبروه "تقليلًا من المصريين"، بينما دافع آخرون عن حلمي، مؤكدين أنه لم يكن يقصد الإساءة.

رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس تدخل في النقاش، معتبرًا أن حلمي كان يمزح وليس من الممكن أن يقلل من قيمة بلده، قائلاً عبر إكس: "كان بيهزر ومش ممكن كان قصده يقلل من قدر مصر، أحمد مصري حتى النخاع".

وبينما التزم حلمي الصمت، نشر صورة له عبر إنستغرام وهو يضع سماعة أذن، في ما اعتبره البعض تجاهلًا للجدل. أما مصطفى جاد، الذي كان محور التعليق، فاكتفى بكتابة "لا تعليق" عبر فيسبوك.