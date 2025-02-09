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البحرين تدين التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه المملكة

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واس- المنامة 0 تبليغ

البحرين تدين التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه المملكة

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الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية ، بوصفها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، على تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها.
وأكدت أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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