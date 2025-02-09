شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة تجاه المملكة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة التصريحات الإسرائيلية غير المسؤولة بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، بوصفها انتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، على تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها.
وأكدت أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.
وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها، على تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، والوقوف إلى جانب أمنها واستقرارها وسيادتها.
وأكدت أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط يعتمد على صيانة حقوق الشعب الفلسطيني، وعدم تهجيره من أراضيه، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة.