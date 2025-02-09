شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: نتضامن مع السعودية وندعم سيادة الشعب الفلسطينى على أرضه والان مع تفاصيل الخبر

أعربت وزارة الخارجية بسلطنة عمان عن تضامن السلطنة التام مع المملكة العربية السعودية، ورفضها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بحق المملكة العربية السعودية ووحدة أراضيها.وفق وكالة الأنباء العمانية.

كما أكدت على موقف سلطنة عُمان الثابت والداعم لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل أراضيها السيادية في فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية وعلى حدود عام 1967 وفقاً للقرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي وبما يكفل تحقيق الاستقرار الدائم للمنطقة.

وكانت قطر قد أدانت بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الاستفزازية بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، وعدتها خرقا سافرا للقانون الدولي وانتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة. وفق وكالة الأنباء القطرية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم الأحد، تضامن دولة قطر التام مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعت في الوقت ذاته المجتمع الدولي إلى التصدي بحزم للاستفزازات الإسرائيلية.

وجددت الوزارة رفض دولة قطر القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، وحذرت من أن مثل هذه الدعوات من شأنها إعاقة فرص السلام وتجدد المواجهات في المنطقة، مؤكدة أن السلام العادل والمستدام لن يتحقق إلا بتمكين الفلسطينيين من فرض سيادتهم على أراضيهم.

كما جددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانب آخر، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة ورفض دولة الكويت الشديدين للتصريحات المستنكرة من قبل رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً وقوفها الصلب مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد استقرارها وسيادتها.وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وأكدت الكويت مجدداً رفضها لأى محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيدةً بكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسائر الدول لاستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.



