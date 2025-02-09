شكرا لقرائتكم خبر عن مصر.. مصرع 8 وإصابة 6 أشخاص في حادث على طريق الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين في حادث تصادم وقع صباح اليوم بين سيارة نقل وميكروباص أعلى كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي.

وجرى نقل جثث المتوفين إلى مشرحة الإسعاف، فيما نُقل 5 مصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي، ومصاب واحد لمستشفى خاص.



حادث تصادم

وكان قد تلقى قسم شرطة العامرية أول إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم أمام مدخل قرية أبيس 8 أعلى كوبري أبو الخير بطريق الإسكندرية- القاهرة - الصحراوي.وانتقل ضباط الشرطة والمرور رفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص تصادم ميكروباص "أجرة" بسيارة جامبو بالطريق المشار إليه، تزامنًا مع هطول الأمطار.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وجار العرض على جهات التحقيق .