شكرا لقرائتكم خبر عن إيتمار بن غفير يدعو لتعزيز "الهجرة الطوعية" من غزة فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير للبدء فورا بتعزيز الهجرة الطوعية من قطاع غزة، قائلا "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن هناك وقتا لكن مصلحة إسرائيل لا تحتمل تأخيرا".

وقال بن غفير "أصبحنا نكتة الشرق الأوسط وكنت المعارض الوحيد بالمجلس الوزاري المصغر لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة"، وفق تعبيره.

بدورها، قالت القناة السابعة الإسرائيلية إن الحكومة طلبت من بن غفير تأجيل عرض قانون تشجيع الهجرة من غزة على لجنة التشريع الوزارية لمدة أسبوعين حتى يناقشه الكابينت.

وكان قد قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع، إن الانسحاب الكامل لإسرائيل من محور نتساريم يعد "استكمالا لفشل أهداف حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني".

وأضاف عودة النازحين واستمرار عمليات تبادل الأسرى والانسحاب من نتساريم يدحض كذبة بنيامين نتنياهو ووهمه بتحقيق النصر الكامل، وكل محاولات الاحتلال لبسط السيطرة العسكرية على قطاع غزة وتقسيمه باءت بالفشل أمام بسالة المقاومة وصمود شعبنا.