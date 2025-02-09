الخليج اليوم .. الكويت.. سحب الجنسية من 4135 امرأة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أصدرت الكويت مرسوماً يقضي بسحب الجنسية الكويتية من 4135 امرأة، بعد موافقة مجلس الوزراء، فيما يشمل القرار من يكون قد اكتسبها أيضاً معهن بطريق التبعية.

وفي وقت سابق، أعلن وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، اليوم الأربعاء، أن كل من سحبت جنسيتها ستتمتع بكل المزايا السابقة حينما كانت تحمل الجنسية الكويتية، وسيستمر ذلك حتى وفاتها.

وأضاف رئيس اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في تصريحات صحافية، أن كل من سحبت جنسيتها "ستمنح جوازا كويتيا باللون الأزرق لكن من دون جنسية كويتية، وكذلك بطاقة مدنية نفس البطاقة الكويتية الزرقاء، وستعامل معاملة الكويتي".