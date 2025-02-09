الخليج اليوم .. ترحيب خليجي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

رحب أمين مجلس التعاون الخليجي، جاسم البديوي، بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، متمنياً أن يدعم تشكيل الحكومة في دعم مسيرة الاستقرار والتنمية في لبنان، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني نحو مستقبل أكثر ازدهاراً وأمناً، بما يعزز وحدة لبنان وسيادته واستقلاله، واستعادة دوره التاريخي في العالم العربي.

وأشاد في الوقت ذاته بهذه الخطوة واصفاً إياها بالمهمة إذ تؤكد إرادة القيادة والقوى السياسية اللبنانية في تجاوز التحديات وتعزيز الاستقرار والأمن في لبنان، وأهمية تعزيز مواصلة الجهود الوطنية والدولية لدعم لبنان في هذه المرحلة الحساسة، بما يسهم في استعادة الاقتصاد والتنمية والأمن في لبنان.

وجدد الأمين العام التأكيد على موقف مجلس التعاون الثابت والداعم للبنان وشعبه الشقيق، واستعداد دول المجلس لمواصلة الوقوف إلى جانب لبنان في كل ما من شأنه تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار، متمنياً للحكومة اللبنانية الجديدة التوفيق والنجاح في أداء مهامها، وخدمة مصالح لبنان وشعبه، وتعزيز علاقاته الراسخة مع دول مجلس التعاون.