الخليج اليوم .. الخارجية السعودية: نرفض تصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بعدما أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحديث عن ضرورة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة، جددت السعودية موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء أو مهاجرين.

كما أضافت أن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن.

تهجير الفلسطينيين

هذا ورفضت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين. وثمنت المواقف التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية.

كذلك أعربت عن تقديرها لمواقف "الدول الشقيقة من شجب تصريحات نتنياهو بشأن التهجير".

إلى ذلك، أكدت أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش من خلال حل الدولتين.

وكانت وزارة الخارجية أكدت، الأربعاء الماضي، أن موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت لا يتزعزع، مشددة على أن لا علاقات دبلوماسية مع إسرائيل من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.

أتى ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن بلاده تفكر في الاستيلاء على قطاع غزة، ونقل أهله إلى أماكن أخرى أكثر أمناً، من ضمنها الأردن ومصر، علماً أن البلدين عارضا أكثر من مرة وعلى مدى سنوات خطط تهجير الفلسطينيين.

يذكر أن السعودية كانت أعلنت مرارا وتكرارا منذ سنوات تمسكها بحل الدولتين من أجل حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مؤكدة تمسكها بحق الفلسطينيين في أرضهم.