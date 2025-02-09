شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: نسعى للنهوض بمجتمعتنا العربية بما يحقيق أهداف التنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

أعرب رئيس وفد البحرين نواف هاشم السادة عن حرص مملكة البحرين على بذل كل الجهود الممكنة لتعزيز التعاون العربي المشترك ودعم المسائل الرامية إلى تحقيق الأهداف المنشودة.

وتابع في كلمته أمام أعمال اللجنة الاجتماعية تمهيدا لانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن بلاده تسعى من خلال هذا الاجتماع إلى مواصلة الجهود الحثيثة للنهوض بمجتمعاتنا العربية بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للدول الأعضاء.

ولفت إلى أن جدول أعمال اللجنة يتضمن موضوعات حيوية ذات أولوية مشتركة بين الدول العربية تتطلب منا جميعا تعزيز التعاون لا سيما في مجالات التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية إلى جانب الاستثمار في رأس المال البشري ودعم الفئات الشابة التي تمثل الثروة الحقيقية للعالم العربي، معربا عن تطلعه الى مخرجات وتوصيات عملية تسهم في تعزيز التكامل والتعاون بين الدول الأعضاء في مختلف الملفات والقضايا المطروحة على جدول الأعمال.



