شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: مبادرة "تحدى القراءة العربى" تصب فى صالح التنمية الاجتماعية العربية والان مع تفاصيل الخبر

أعرب رئيس وفد دولة الإمارات جمعة الكيت، عن التزام بلاده الكامل والدائم بكل أطر العمل العربي المشترك في مختلف المجالات، بما فيها الجانب الاجتماعي وما يرتبط به من مشاريع ومبادرات مهمة.

وأضاف، خلال أعمال اللجنة الاجتماعية المنعقدة بجامعة الدول العربية تمهيدا لانعقاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أن دولة الإمارات حرصت خلال فترة رئاستها للمجلس في دورته الـ 114 على دعم وتأييد مختلف الجهود العربية المبذولة لتحقيق التقدم في الجانب الاجتماعي، بما ينعكس إيجاباً على واقع التنمية المستدامة والشاملة، ولا سيما من خلال مبادرات ريادية من شأنها إحداث نقلة وازدهار ملموس في الواقع الاجتماعي العربي، مثل مبادرة "تحدي القراءة العربي" التي تمثل اليوم إحدى أهم المبادرات المعرفية والثقافية الريادية التي تصب في التنمية الاجتماعية العربية.

وأكد على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لتنفيذ مختلف قرارات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، والتي تشكل ركيزة أساسية وخريطة طريق لتحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات الاقتصاد والتنمية الاجتماعية.

وختاماً، يسرني أن أعلن تسليم رئاسة الدورة الحالية إلى مملكة البحرين الشقيقة، متمنياً لها كل التوفيق والنجاح في دعم جهود التنمية العربية وإثراء جهود المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي في مختلف المجالات والقطاعات التي تصب في التقدم والازدهار لبلداننا وللشعور العربية كافة.



