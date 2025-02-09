شكرا لقرائتكم خبر عن متطوعون يوثقون 21 حالة اغتصاب لفتيات على يد الدعم السريع فى أم درمان والان مع تفاصيل الخبر

كشف متطوعون في غرفة طوارئ أمبدة بمدينة أم درمان بالعاصمة السودانية الخرطوم، عن تسجيل 21 حالة اغتصاب، ارتكبتها ميليشيا الدعم السريع ضد فتيات في محلية أمبدة.

وقالت غرفة طوارئ أمبدة، إن المكتب النسوي وثق 21 حالة اغتصاب بين شهري أكتوبر الماضي وفبراير الجاري، مشيرة إلى ان، معظم الضحايا تحت سن العشرين، وفقا لصحيفة سودان تربيون.

وكانت متطوعة في غرفة طوارئ أمبدة لقيت مصرعها في 12 يناير الماضي، بعد تعرضها لاعتداء من قوات الدعم السريع، التي تواصل الاشتباكات مع الجيش السوداني في المنطقة.

وكشفت الغرفة، أنه تم إجلاء الفتيات، إلى مناطق آمنة لتلقي الرعاية الصحية والنفسية، مشيرةً إلى أن غالبيتهن رفضن اتخاذ إجراءات قانونية بسبب المخاوف الأمنية والاجتماعية.

وفي الأسابيع الأخيرة، تمكن الجيش السوداني من تحقيق انتصارات ميدانية كبيرة، بسط خلالها سيطرته على أجزاء واسعة من محلية أمبدة، ليقترب بذلك من معاقل الدعم السريع في سوق ليبيا ومنطقة دار السلام.