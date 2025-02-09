شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق أعمال اللجنة الاجتماعية تمهيدا لانعقاد المجلس الاقتصادى والاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 09 فبراير 2025 10:55 ص

انطلقت منذ قليل أعمال اللجنة الاجتماعية برئاسة مملكة البحرين، تمهيدا لانعقاد المجلس الاقتصادى والاجتماعي والمقرر انعقاده على المستوى الوزاري هذا الأسبوع.

ويتضمن مشروع جدول أعمال اللجنة الاجتماعية متابعة تنفيذ قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي ونشاط الأمانة العامة فيما بين دورتي المجلس (114-115).

كما يتضمن مشروع جدول الاعمال الجوانب الاجتماعية للملف الاقتصادي والاجتماعي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته العادية 34 بالعراق.

ويشتمل جدول الأعمال على بند بشأن دراسة حول تنويع مصادر تمويل الضمان الاجتماعي في الدول العربية، فضلا عن دراسة عدد من البنود المقترحة من الجمهورية التونسية ومنها آلية الورشات المحمية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لفائدتهم، و تعزيز التكامل العربي لمواجهة آثار التغير المناخي على الفئات الاجتماعية الهشة، فضلا عن بند حول حوكمة التشغيل.

كما تتضمن أعمال اللجنة بندا حول التعاون العربي الدولي في المجالات الاجتماعية والتنموية، و تقارير وقرارات المجالس الوزارية واللجان المتخصصة.

كما تناقش اللجنة مقترحا مقدما من جمهورية مصر العربية حول متابعة إنشاء الوكالة العربية للدواء (وعد).



