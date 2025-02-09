شكرا لقرائتكم خبر عن 27 فبراير.. قمة عربية طارئة في مصر لمتابعة مستجدات القضية الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، أن القاهرة ستستضيف جمهورية قمة عربية طارئة يوم 27 فبراير الجاري بالقاهرة وذلك بعد التنسيق مع مملكة البحرين الرئيس الحالي للقمة العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وكذلك بعد التشاور والتنسيق من جانب مصر وعلى أعلى المستويات مع الدول العربية الشقيقة خلال الأيام الأخيرة، بما في ذلك دولة فلسطين التي طلبت عقد القمة، وذلك لتناول التطورات المستجدة والخطيرة للقضية الفلسطينية.