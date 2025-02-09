شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي ينسحب بالكامل من محور نتساريم وسط قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الجيش الإسرائيلي انسحب بالكامل من محور نتساريم وسط قطاع غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، وبدأ الفلسطينيون في العودة إلى الجزء الشرقي من المحور.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي حتى الآن على انسحابه من محور نتساريم، حسبما أوردت الصحيفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية انسحبت من مواقعها في الجزء الغربي من محور نتساريم منذ أسبوعين تقريبًا بعدما سمحت القوات للنازحين من قطاع غزة بالرجوع إلى شمال القطاع سيرًا على الأقدام عبر الطريق الساحلي وبواسطة السيارات على طريق صلاح الدين وسط غزة.

وبموجب الاتفاق ، في اليوم الـ21 من وقف إطلاق النار، ستنسحب إسرائيل بالكامل من الممر الذي يقسم القطاع وتحتفظ فقط بوجود منطقة عازلة تصل إلى حوالي كيلومتر داخل غزة.