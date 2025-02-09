شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت: نشدد على رفضنا أى محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة ورفض دولة الكويت الشديدين للتصريحات المستنكرة من قبل رئيس وزراء قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكدةً وقوفها الصلب مع المملكة في مواجهة كل ما يهدد استقرارها وسيادتها.وفق وكالة الأنباء الكويتية.

وتؤكد الكويت مجدداً رفضها لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني الشقيق، مشيدةً بكافة الجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية وسائر الدول لاستعادة الشعب الفلسطيني الشقيق كافة حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وكانت وزارة الخارجية السعودية قد أكدت، في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء أو مهاجرين، مضيفة أن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن.

ورفضت السعودية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين، وثمنت المواقف التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية.

وأعربت المملكة عن تقديرها لمواقف "الدول الشقيقة من شجب تصريحات نتنياهو بشأن التهجير"، مؤكدة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش من خلال حل الدولتين.