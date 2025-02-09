شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية السعودية تجدد رفضها لتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت السعودية موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير، بعدما أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحديث عن ضرورة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء أو مهاجرين، مضيفة أن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن.

ورفضت السعودية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين، وثمنت المواقف التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية.

وأعربت المملكة عن تقديرها لمواقف "الدول الشقيقة من شجب تصريحات نتنياهو بشأن التهجير"، مؤكدة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش من خلال حل الدولتين.