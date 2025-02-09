اخبار الخليج

الخارجية السعودية تجدد رفضها لتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين

0 نشر
0 تبليغ

الخارجية السعودية تجدد رفضها لتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين

شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تجدد رفضها لتصريحات نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جددت السعودية موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير، بعدما أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الحديث عن ضرورة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان اليوم الأحد، نقلته وكالة الأنباء السعودية أن الشعب الفلسطيني صاحب حق في أرضه وليسوا دخلاء أو مهاجرين، مضيفة أن حق الشعب الفلسطيني سيبقى راسخا ولن يستطيع أحد سلبه مهما طال الزمن.

ورفضت السعودية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول تهجير الفلسطينيين، وثمنت المواقف التي أكدت على مركزية القضية الفلسطينية.

وأعربت المملكة عن تقديرها لمواقف "الدول الشقيقة من شجب تصريحات نتنياهو بشأن التهجير"، مؤكدة أن السلام الدائم لن يتحقق إلا بقبول مبدأ التعايش من خلال حل الدولتين.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا