شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة اللبنانية: نواجه تحديات كبيرة أبرزها الأثر المرتبط بالتغير المناخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزيرة البيئة اللبنانية تمارا الزين إن لبنان يواجه تحديات كبيرة حاليا ومن أبرزها الأثر المرتبط بالتغير المناخي.



وأكدت وزيرة البيئة ، في اتصال هاتفي لقناة القاهرة الاخبارية مساء السبت ، أن الحكومة الجديدة عمرها عام ونصف ومهمتنا وضع الأمور على طريق التعافي.



وأوضحت أن الحكومة الجديدة ستعمل على مطالبة إسرائيل بتعويض لبنان على الضرر البيئي الناتج عن العـدوان، خاصة وأن إسرائيل أحرقت آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية.



وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على وضع خطة لإعادة التعافي البيئي في لبنان.