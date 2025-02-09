شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدين بشدة التصريحات الإسرائيلية المستهجنة تجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت دولة الإمارات التصريحات غير المقبولة والمستفزة لبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بشأن إقامة دولة فلسطينية في أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات التي تعد تعديا سافرا على قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.



وأعرب خليفة شاهين المرر وزير دولة إماراتي، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، عن تضامن دولة الإمارات الكامل مع السعودية الشقيقة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها وسيادتها، مؤكدًا أن سيادة السعودية "خط أحمر"، وأن دولة الإمارات لا تسمح لأي دولة بتجاوز ذلك أو التعدى عليه.



‏‎ كما شدد المرر على رفض دولة الإمارات القاطع للمساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ومحاولة تهجيره، داعيا إلى ضرورة وقف الأنشطة الاستيطانية التي تهدد الاستقرار الإقليمي وتقوض فرص السلام والتعايش.



وحث المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن على الاضطلاع بمسؤوليتهما ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تتنافى مع القانون الدولي.



وجدد وزير الدولة الإماراتي التأكيد على موقف دولة الإمارات التاريخي الراسخ تجاه صون حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة إيجاد أفق سياسي جاد يفضي إلى حل الصراع وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، مشددا على أن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين.