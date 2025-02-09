شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اللبنانى يصدر أوامره بالرد على مصادر النيران من الأراضى السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت قيادة الجيش اللبناني، الأوامر للوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بالرد على مصادر النيران التي تطلق من الأراضي السورية وتستهدف الأراضي اللبنانية، وذلك بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.



وقالت قيادة الجيش اللبناني - في بيان، السبت، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية - "لقد باشرت هذه الوحدات الرد بالأسلحة المناسبة، وذلك على خلفية الاشتباكات الأخيرة التي تعرضت خلالها عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار".