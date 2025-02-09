شكرا لقرائتكم خبر عن سفيرة الاتحاد الأوروبى تعلن دعم الاتحاد للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان، ساندرا دو وال، عن دعم الاتحاد، للحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام.



وكان الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، قد مرسوما بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام مكونة من 24 وزيرا.. كما وقع مرسوما بقبول استقالة حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي.



وحسبما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية، فقد كتبت ساندرا دو وال عبر حسابها على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم السبت قائلة:" نعرب عن دعمنا للحكومة اللبنانية الجديدة.



ورحبت ساندرا دو وال، بالتزام الرئيس نواف سلام ببرنامج إصلاحي، قائلة :"الإصلاحات ضرورية لمستقبل لبنان، سنستمر في دعمه، ونعتمد على جميع المسؤولين ليس فقط لاعتماد هذه الإصلاحات، بل أيضاً لتنفيذها".