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مقرر أممى: 10 سنوات لإعمار غزة بتكلفة قد تصل 60 مليار دولار

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مقرر أممى: 10 سنوات لإعمار غزة بتكلفة قد تصل 60 مليار دولار

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القاهرة - سامية سيد - أكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، أن إعادة إعمار قطاع غزة ممكنة دون الحاجة إلى تهجير سكانه، مشددا على ضرورة التمسك بحق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم.

وقال راجاجوبال إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير نحو 70% من مباني قطاع غزة، مشيرا إلى إمكانية إعادة بناء هذه المنشآت خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات،  وأشار إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار قطاع غزة تقدر بـ 60 مليار دولار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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