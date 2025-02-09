شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم قريتين غربى رام الله فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، قريتي دير قديس وخربثا بني حارث، غربي رام الله في الضفة الغربية.



وأفادت مصادر أمنية -في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال اقتحمت القريتين، وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعهما، دون الإبلاغ عن اعتقالات.



وفي السياق، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون، شرق قلقيلية.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من مدخلها الشمالي الرئيسي، وسيرت آلياتها في أحيائها، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.



من جهته، قال المقرر الأممي للحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، إنه يمكن إزالة الدمار وإعادة إعمار قطاع غزة، دون تهجير الفلسطينيين من أرضهم.



وأضاف، في تصريح صحفي، أن 70% من مباني قطاع غزة تم تدميرها جراء العدوان الإسرائيلي، وأنه يمكن إعادة بناء نحو 70% من القطاع خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات.



وأشار راجاغوبال إلى أن التكلفة التقديرية لإعادة إعمار قطاع غزة بعد العدوان الإسرائيلي تقدر بـ 60 مليار دولار.

