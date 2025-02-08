شكرا لقرائتكم خبر عن تصاعد التوتر على الحدود السورية وتبادل اطلاق النار مع هذه القوات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - جهينة- متابعات:

أعلن الجيش اللبناني عبر حسابه على منصة "إكس" أنه أصدر أوامر بالرد على مصادر النيران القادمة من الأراضي السورية، وذلك بناءً على توجيهات رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

وأوضح الجيش أن الوحدات المنتشرة على الحدود الشمالية والشرقية بدأت بالرد باستخدام "الأسلحة المناسبة"، بعد تعرض عدة مناطق لبنانية للقصف وإطلاق النار.

في المقابل، وجهت السلطات السورية اتهامات إلى حزب الله بالاستمرار في عمليات تهريب المخدرات والأسلحة عبر الحدود، داعية لبنان إلى ضبط هذه الأنشطة ومنع التهريب.

التوتر تصاعد خلال الأيام الماضية بعد تبادل إطلاق النار بين القوات السورية ومسلحي حزب الله، وسط تقارير عن سقوط ضحايا من الجانبين.

تأتي هذه التطورات لتزيد من تعقيد المشهد الأمني على الحدود بين البلدين، في ظل مطالب متزايدة بضبط الأوضاع ومنع التصعيد.