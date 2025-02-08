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6 شهداء وجريحان جراء غارة إسرائيلية على سلسلة جبال لبنان الشرقية

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6 شهداء وجريحان جراء غارة إسرائيلية على سلسلة جبال لبنان الشرقية

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القاهرة - سامية سيد - ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم السبت، أن حصيلة الغارة التي شنتها طائرة مسيرة إسرائيلية على محلة "الشعرة" المتاخمة لبلدة جنتا، على سفوح سلسلة جبال لبنان الشرقية، بلغت 6 شهداء وجريحين.


وأشارت الوكالة إلى أن مسيرة إسرائيلية نفذت غارة على تخوم سلسلة جبال لبنان الشرقية في محلة "الشعرة" ضمن قرى قضاء بعلبك.


وفي السياق، أوضحت الوكالة اللبنانية أن طائرة (درون) إسرائيلية ألقت، مساء اليوم، قنبلة صوتية على مجموعة من الشبان كانوا موجودين في مقهى داخل بلدة عيتا الشعب، دون وقوع إصابات.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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