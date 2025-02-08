الخليج اليوم .. في قطر.. "متى تتزوجين"؟

الرياض - كتب موسى القحطاني - اشترت قطر في 7 فبراير 2015، لوحة "متى تتزوجين" التي رسمها الفنان الفرنسي بول غوغان عام 1892، بمبلغ 300 مليون دولار، وهو رابع أغلى ثمن يدفع مقابل لوحة فنية في التاريخ.

قطر تكون قد اقتنت لوحتين من الأعمال العالمية الشهيرة بضمها "متى تتزوجين" إلى لوحة "لاعبو الورق" للرسام الفرنسي بول سيزان، التي اشترتها في عام 2011 بمبلغ 259 مليون دولار.

هذا الفنان الكبير الذي كان أيضا نحاتا وخزافا، عاش بين عامي "1848 – 1903"، وكان مثل غيره من أغلب الفنانين الكبار، فقيرا لا يكاد يجد خبز يومه.

ظل غوغان مجهولا ولم تكتشف مواهبه في عصره، ومات بعد أن تفرق من كان حوله عن عمر لم يتجاوز 54 عاما. مات هذا الفنان وحيدا في بلدة أتونا بجزيرة هيفا أوا بالمحيط الهادئ، بعد أن تعاطى جرعة زائدة من المورفين.

اللافت أن غوغان الذي تعرضت أعماله في حياته لسخرية النقاد والصحفيين وعاش طيلة الوقت مفلسا، بيعت إحدى لوحاته بعد أكثر من قرن ونصف من وفاته بمبلغ ضخم قدره ثلاثمئة مليون دولار.

تصور لوحة "متى تتزوجين؟" وأحيانا تترجم إلى "متى العرس؟"، فتاتين من جزيرة تاهيتي الواقعة في المحيط الهادئ، ترتديان ثيابا تقليدية.

الفتاة الأقرب في الصورة في وضع مائل وبفستان مفتوح، فيما تجلس وراءها الفتاة الأخرى بفستان مغلق وبوجه صارم، وهي ترمق رفيقتها بنظرة قوية وغامضة، كما لو أنها تتساءل بطريقة جادة ووجه صارم: "متى العرس"!

استعمل بول غوغان الذي يقول الخبراء إنه أثر في فناني القرن العشرين الكبار مثل بيكاسو وآخرين، ألوانا زاهية في هذه اللوحة يبرز فيها الأخضر والأصفر والأحمر مع خلفية من المناظر الطبيعية وقامتين صغيرتين في البعيد، فيما ظهرت السماء بلون أصفر.

لوحة "متى تتزوجين؟" قبل أن تشتريها قطر، كانت ضمن مقتنيات رودولف ستيتشلين، وهو مدير سابق لدار سوذبيز‎ للمزادات، وكانت معروضة في متحف بازل على سبيل الإعارة لنحو نصف قرن.

يمكن القول في المجمل إن لوحة "متى تتزوجين؟"، تعبر عن الجمال البسيط والحياة وسط الطبيعة، بعيدا عن التعقيدات الحضارية.

في مقابلة مع صحيفة الأوبزرفر عام 2001، ذكرت الكاتبة نانسي ماول ماثيوز، صاحبة كتاب "بول غوغان، حياة مثيرة" إن غوغان "صور السكان الأصليين وكأنهم يعيشون فقط للغناء وممارسة الحب. وبهذه الطريقة حصل على المال من أصدقائه وأثار اهتمام الجمهور بمغامرته. ولكن هو بالطبع كان يعلم الحقيقة، وهي أن تاهيتي كانت جزيرة عادية بها مجتمع دولي غربي".

الجدير بالذكر أن أغلى لوحة بيعت في العالم هي "المخلص"، للفنون والمخترع الإيطالي الشهير من عصر النهضة، يوناردو دافنشي. هذه اللوحة بيعت في عام 2017 بمبلغ 450 مليون دولار.

أما العمل الفني الأغلى على الإطلاق، فهي لوحة شهيرة جدا لكنها غير معروضة للبيع. يقدر الخبراء القيمة المادية لهذه اللوحة الفريدة بأكثر من مليار دولار. إنها "الموناليزا" وصاحبها الفنان ذاته ليوناردو دافنشي، ومكان إقامتها الدائم، متحف اللوفر بباريس.