الخليج اليوم .. اليمن.. مقتل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بدراجة مفخخة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أفادت مصادر يمنية، السبت، بمقتل عضو بارز من قيادات تنظيم القاعدة بعد استهدافه بدراجة نارية مفخخة مركونة مقابل مكان عمله في منطقة خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في مأرب، شمال اليمن.

وعرّفت المصادر القيادي بأنه محمد سالم باحميش، المكنى بـ "أبو يوسف الحضرمي"، حيث تم استهدافه عبر تفجير دراجة نارية مفخخة مركونة قرب مكان عمله في محافظة مأرب.

كما أدى التفجير، بحسب المصادر، إلى مقتل قيادي آخر كان برفقته ويدعى أبو عاصم الصنعاني.

ووفق المصادر فإن الحضرمي يعتبر من أهم قادة فرع تنظيم القاعدة الإرهابي العسكرية والشرعية باليمن وهو أحد المقربين من زعيم التنظيم السابق خالد باطرفي، حيث فر برفقته من سجن الأمن المركزي بمدينة المكلا مطلع عام 2015 قبل سقوط المدينة بيد التنظيم.

وكان باحميش وفق المصادر في العراق لسنوات حيث شارك في عمليات التنظيم في الأراضي العراقية قبل أن يعود لليمن وينظم لفرع التنظيم فيه.

ونشأ تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية عام 2009، وكان وراء الكثير من الهجمات بما فيها التفجير الذي استهدف المدمرة الأميركية "كول" قبالة سواحل عدن في العام 2000 والذي أسفر عن مقتل 17 عسكريا أميركيا.

وفي العام 2015، تبنى التنظيم الهجوم الدامي على مجلة شارلي إيبدو في العاصمة الفرنسية باريس والذي أسفر عن مقتل 12 شخصا.