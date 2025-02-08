اخبار الخليج

حكومة لبنان الجديدة.. تشكيل مقبول عربيًا ودوليًا تدعم نهج الإصلاح

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

حكومة لبنان الجديدة.. تشكيل مقبول عربيًا ودوليًا تدعم نهج الإصلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان الجديدة.. تشكيل مقبول عربيًا ودوليًا تدعم نهج الإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من القصر الجمهوري في بعبدا، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود عدنان مكية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وتتضمن حكومة لبنان الجديدة، 24 وزيرًا، برئاسة نواف سلام، خلفًا لحكومة نجيب ميقاتي.

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

وشُكلت حكومة نواف سلام بحيث لم يعد الثلث المعطل موجودًا وتضم تشكيلًا وزاريًا مقبول عربيًا ودوليًا.
كما أن البيان الوزاري لا يتضمن المصطلح المعروف بثلاثية "الجيش، الشعب، المقاومة" ولم يتضمن كلمة "مقاومة".
هذا وسيبدأ نواف سلام عملية إصلاحية فور المصادقة على تشكيل الحكومة المُشكّلة والتي تدعم نهج الإصلاح والتوجه العربي للبنان.
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الحكومة اللبنانية الجديدة

وبعد أقل من شهر من تكليف الرئيس سلام، شكلت حكومة لبنان الجديدة، وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة وزراء اختيروا وفق معايير.
وتلك المعايير وضعها الرئيس المكلف نواف سلام، ومتمثلة بفصل النيابة عن الوزارة واختيار الكفاءات دون تمثيل للأحزاب.

وكان الرئيس اللبناني جوزف عون قد كلف القاضي الرئيس سلام في 13 يناير الماضي، بتشكيل حكومة جديدة.

وكان نواف سلام حاز على 84 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائبًا في الاستشارات النيابية الملزمة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا