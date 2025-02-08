شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان الجديدة.. تشكيل مقبول عربيًا ودوليًا تدعم نهج الإصلاح والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - من القصر الجمهوري في بعبدا، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود عدنان مكية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.
وتتضمن حكومة لبنان الجديدة، 24 وزيرًا، برئاسة نواف سلام، خلفًا لحكومة نجيب ميقاتي.
كما أن البيان الوزاري لا يتضمن المصطلح المعروف بثلاثية "الجيش، الشعب، المقاومة" ولم يتضمن كلمة "مقاومة".
هذا وسيبدأ نواف سلام عملية إصلاحية فور المصادقة على تشكيل الحكومة المُشكّلة والتي تدعم نهج الإصلاح والتوجه العربي للبنان.
وتلك المعايير وضعها الرئيس المكلف نواف سلام، ومتمثلة بفصل النيابة عن الوزارة واختيار الكفاءات دون تمثيل للأحزاب.
وتتضمن حكومة لبنان الجديدة، 24 وزيرًا، برئاسة نواف سلام، خلفًا لحكومة نجيب ميقاتي.
تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدةوشُكلت حكومة نواف سلام بحيث لم يعد الثلث المعطل موجودًا وتضم تشكيلًا وزاريًا مقبول عربيًا ودوليًا.
كما أن البيان الوزاري لا يتضمن المصطلح المعروف بثلاثية "الجيش، الشعب، المقاومة" ولم يتضمن كلمة "مقاومة".
هذا وسيبدأ نواف سلام عملية إصلاحية فور المصادقة على تشكيل الحكومة المُشكّلة والتي تدعم نهج الإصلاح والتوجه العربي للبنان.
الحكومة اللبنانية الجديدةوبعد أقل من شهر من تكليف الرئيس سلام، شكلت حكومة لبنان الجديدة، وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة وزراء اختيروا وفق معايير.
وتلك المعايير وضعها الرئيس المكلف نواف سلام، ومتمثلة بفصل النيابة عن الوزارة واختيار الكفاءات دون تمثيل للأحزاب.