شكرا لقرائتكم خبر عن حكومة لبنان الجديدة.. تشكيل مقبول عربيًا ودوليًا تدعم نهج الإصلاح والان نبدء بالتفاصيل

تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الحكومة اللبنانية الجديدة

وكان الرئيس اللبناني جوزف عون قد كلف القاضي الرئيس سلام في 13 يناير الماضي، بتشكيل حكومة جديدة.

الدمام - شريف احمد - من القصر الجمهوري في بعبدا، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء اللبناني القاضي محمود عدنان مكية تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.وتتضمن حكومة لبنان الجديدة، 24 وزيرًا، برئاسة نواف سلام، خلفًا لحكومة نجيب ميقاتي.وشُكلت حكومة نواف سلام بحيث لم يعد الثلث المعطل موجودًا وتضم تشكيلًا وزاريًا مقبول عربيًا ودوليًا.كما أن البيان الوزاري لا يتضمن المصطلح المعروف بثلاثية "الجيش، الشعب، المقاومة" ولم يتضمن كلمة "مقاومة".هذا وسيبدأ نواف سلام عملية إصلاحية فور المصادقة على تشكيل الحكومة المُشكّلة والتي تدعم نهج الإصلاح والتوجه العربي للبنان.وبعد أقل من شهر من تكليف الرئيس سلام، شكلت حكومة لبنان الجديدة، وتضم الحكومة اللبنانية الجديدة وزراء اختيروا وفق معايير.وتلك المعايير وضعها الرئيس المكلف نواف سلام، ومتمثلة بفصل النيابة عن الوزارة واختيار الكفاءات دون تمثيل للأحزاب.وكان نواف سلام حاز على 84 صوتا من أصوات النواب البالغ عددهم 128 نائبًا في الاستشارات النيابية الملزمة.